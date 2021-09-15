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عاجل | 134 شركة عالمية لتطوير الأنظمة الدفاعية

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عاجل | 134 شركة عالمية لتطوير الأنظمة الدفاعية عاجل | 134 شركة عالمية لتطوير الأنظمة الدفاعية
كشف إحصاء حديث أن عدد الشركات المتخصصة في التطوير الدفاعي حول العالم بلغ 134 شركة رائدة، يقع أغلبها في أوروبا بواقع 53 شركة، ثم أمريكا الشمالية بـنحو 40 شركة. ويقدر حجم التعاقدات العالمية مع هذه الشركات بأكثر من 1.9 تريليون دولار أمريكي، وذلك وفقا للأرقام المعلن عنها في عام 2019، حسب موقع Defence) Companies Index).

وبالنسبة للشرق الأوسط فإن هناك 11 شركة متخصصة في تطوير المنظومات الدفاعية.

وكانت المملكة العربية قد أقرت بالأمس إنشاء هيئة باسم "الهيئة العامة للتطوير الدفاعي"، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط مباشرة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها.

توزيع شركات التطوير الدفاعي حسب القارات

- أوروبا 53.

- أمريكا الشمالية 40.

- أمريكا اللاتينية 1.

- أفريقيا 1.

- الشرق الأوسط 11.

- شرق آسيا 28.


الوطن السعودية

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