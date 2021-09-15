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أكد أشرف قاسم نجم نادي الزمالك السابق، أن حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، ظلم نفسه خلال فترة توليه تدريب منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه تنازل عن بعض الأمور.

وقال أشرف قاسم في تصريحات تلفزيونية: «اتحاد الكرة قام بتأجيل مباريات كأس مصر من أجل إنجاح كارلوس كيروش المدرب الجديد».

وتابع: «توقيت رحيل حسام البدري غير صحيح، ونحتاج لحصد النقاط في الفترة المقبلة وعدم النظر للأداء»، مشيرًا إلى أن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب قوي، ولديه رغبة في الوصول للمرة الرابعة إلى كأس العالم

وأضاف:«تأجيل مباريات الكأس ستساعد كيروش على النجاح، واللاعبين تحتاج لمدة جيدة للإنسجام»، مضيفا: «أتوقع نجاح كيروش مع منتخب مصر، بسبب المساندة التي سيلقاها من المسؤولين».