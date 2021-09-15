دوري الأبطال المجموعة «8»: يوفنتوس ينهي السلسلة السلبية ولوكاكو يتألق مع حامل اللقب

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استهل نادي تشيلسي حملته في الدفاع عن لقبه بالفوز 1-0 على زينيت سان بيطرسبرج الروسي في اولى مباريات المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.