دوري الأبطال المجموعة «8»: يوفنتوس ينهي السلسلة السلبية ولوكاكو يتألق مع حامل اللقب
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استهل نادي تشيلسي حملته في الدفاع عن لقبه بالفوز 1-0 على زينيت سان بيطرسبرج الروسي في اولى مباريات المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ولم تسر الأمور بالشكل المتوقع لبطل النسخة الماضية من المسابقة الذي عانى تمامًا في محاولة اختراق دفاع الخصم، والذي ظل صامدًا حتى أخر 20 دقيقة من المباراة عندما ارتقى المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لكرة عرضية وحولها بالرأس في مرمى بطل الدوري الروسي، ليسجل مهاجم البلوز الهدف الوحيد في المباراة.
وأصبح لوكاكو هو أول لاعب بلجيكي يسجل مع ثلاث أندية مختلفة بدوري أبطال أوروبا، مع تسجيله هدفه الأول على الإطلاق مع تشيلسي في المسابقة (سجل 7 مع مانشستر يونايتد و6 مع إنتر ميلان).
وأوضحت الإحصائيات أن لوكاكو سجل 14 هدفًا في المسابقات الأوروبية منذ بداية موسم 2019/2020، وهو سجل تهديفي لا يفوقه خلال تلك الفترة سوى روبرت ليفاندوفسكي (22) وآرلينج هالاند (20) وبرونو فرنانديز (17).
وفي المباراة الأخرى، حقق يوفنتوس فوزًا كبيرًا خارج قواعده على مالمو السويدي بنتيجة 3-0.
ونجح يوفنتوس في تحقيق فوزه الأول بمختلف البطولات هذا الموسم بعد بداية مخيبة في الدوري (تعادل 1 وخسر 2)، ليكون النادي قد حقق فوزه الأول في الموسم من خلال المسابقات الأوروبية للمرة الأولى منذ موسم 2010 (التصفيات المؤهلة لمرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي).
وسجل يوفنتوس جميع أهداف المباراة خلال الشوط الأول، ليكون الفريق قد تمكن من تحقيق ذلك للمرة الأولى في دوري الأبطال منذ نوفمبر 2012 عندما سجل نفس العدد ضد نوردشيلاند الدنماركي.