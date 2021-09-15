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أكد أشرف قاسم نجم الزمالك الأسبق، أنه ضد عودة الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز، للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في الفترة الجارية.

وأعلن الزمالك تعاقده مع حمدي النقاز، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، في صفقة انتقال حر.

وقال أشرف قاسم في تصريحات تلفزيونية: «أرفض عودة حمدي النقاز، الزمالك لكن يجب أن نفهم سبب عودته، نعلم كلنا ما حدث منه قبل ذلك ورفعه لقضية ضد النادي، ويجب على حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض، أن يظهر ويتحدث ويوضح سبب عودة اللاعب التونسي».

وأضاف: «إذا كان مسؤولي القلعة البيضاء، قرروا عودة النقاز، لصفوف الفريق الأبيض من أجل التنازل عن القضية وبعد ذلك سيخرج للإعارة فأنا أتفق مع ذلك».

وعن تعاقد الزمالك مع عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، قال: «الزمالك ليس بحاجة للتعاقد، عبدالله السعيد، في الوقت الحالي»، مضيفًا :«أنا ضد التعاقد مع لاعب بيراميدز، لأن هناك مراكز أخرى تحتاج إلى تدعيم وهي خط الهجوم وخط الوسط، خاصة بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي، الذي انضم لصفوف الدحيل القطري».

وأشار: «الزمالك الأحق من الأهلي في التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي، بسبب ثبات المستوى على مدار الموسم»، مضيفا: «لاعبو الزمالك أظهروا رغبتهم في التتويج بالدوري، خاصة في الجولات الأخيرة من البطولة».