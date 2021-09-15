شادي محمد : الخطيب تحمل ما لا يتحمله بشر من اتهامات باطلة

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أكد شادي محمد نجم النادى الأهلى السابق، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، تحمل ما لا يتحمله بشر من اتهامات باطلة.

وقال شادي محمد في تصريحات تلفزيونية: «مجلس الإدارة يملك مجموعة مميزين من الأعضاء أصحاب الخبرات وقدموا الكثير والكثير للنادى الأهلى على مدار السنوات الماضية، والصمت لغة العظماء وليس ضعف كما اعتقد الكثيرون».

وأضاف: «أى شخص اسمه يرتبط بالنادى الأهلى يصبح في مكان أخر، والأهلى صانع نجومية مدربيه، وهذا ما حدث مع موسيماني وفايلر، والكثير من المدربين خلال السنوات الماضية».