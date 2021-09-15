رئيس جامعة أسوان : الخدمة الطبية بمستشفيات الجامعة ستشهد انطلاقة جديدة
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أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان القائم باعمال رئيس جامعة أسوان، أن الخدمة الطبية بمستشفيات جامعة أسوان ستشهد انطلاقة جديدة نحو منظومة طبية حديثة، وذلك من خلال استكمال مبنى مستشفى الاستقبال والطوارئ، الذي يتكون من بدروم ودور أرضي و4 أدوار متكررة بمجموع مساحات 8400 متر مسطح، وذلك بهدف تدعيم الطاقة السريرية للمستشفى أسوان الجامعي الحالي، والذي يبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 450 سرير وبالانتهاء من مبنى مستشفى الاستقبال والطوارئ سيكون إضافة جديدة للمنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية بأسوان حيث يضم 150 سرير ويأتي ذلك في إطار دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمستشفيات جامعة أسوان وفي ظل اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن الأسواني.
وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان إلى انه تم تنفيذ أكثر من 95 % من مشروع إنشاء مستشفى الباطنة بالمبني الحالي والتي تصل تكلفتها الإنشائية إلى 150 مليون جنيه بالإضافة إلى 74 مليون جنيه للتجهيزات الطبية والأثاث. وقال الدهشوري إن مستشفي الباطنة تتكون من 5 طوابق بطاقة 150 سريرا موزعين على أقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعي، والتي ستكون إضافة حقيقية للمنظومة الطبية بمستشفيات الجامعة .والتي سيتم افتتاحها قريبا مما يعطي فرصة كبيرة لإستيعاب العديد من المرضى في مختلف التخصصات والعمل على تخفيف العبء عن كاهل مرضى أبناء أسوان ومحافظات جنوب الصعيد. وأشار الدكتور أشرف معبدالمدير التنفيذي بمستشفيات جامعة أسوان أن مبنى مستشفى الإستقبال والطوارئ يتكون من عدة أقسام قسم الاستقبال وقسم عمليات الطوارئ وعنايات مركزة وإقامة وأشعة ومعامل تحاليل وحدة تعقيم ومغسلة بالإضافة إلى جراج ومطعم مركزي.
كما يربط بين المستشفى الجامعي ومستشفى الاستقبال والطوارئ الجديد، كباري اتصال معلقة لتسهيل نقل المرضي وحالات الإصابة والطوارئ والحوادث وتسهيل حركة تنقل المرضى والأطباء وهناك أقسام المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب تم تطويرها بكفاءة طبية عالية ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية خدمة لمرضي أسوان والتي سيتم افتتاحها قريبا.