الإدارية العليا : منظمات المجتمع المدني والحركات السياسية للوعي محظور عليها التدخل في شؤون الدولة

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رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من محافظ كفر الشيخ، ووكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ضد طبيب، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، عقب ثورة 30 يونيه 2013، بوقف تنفيذ قرار وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف الطبيب مديراً عاماً للإدارة الصحية بسيدى سالم وما يترتب على ذلك من أثار أخصها تعيين هذا الطبيب مديراً لتلك الإدارة إعمالاً لما إنتهت إليه اللجنة المشكلة لإختيار القيادات بالمديرية في الإعلان الذي تم في منتصف أغسطس 3013 ودون الاعتداد باعتراض بعض منظمات المجتمع المدنى وبعض الحركات السياسية ونقابة الفلاحين ودون الاعتداد بإقالته الواقعة بعد 4 ساعات فقط من توليه منصبه مديرا للإدارة الصحية استجابة للمنظمات والحركات السياسية.

قالت المحكمة إن تضارب المصالح بين الأفراد، خاصة مع زيادة الحاجيات وقلة الموارد قد أحدث نوعا من الخصام بين الناس، وهو ما يؤدى إلى خلل في السلام والأمن الاجتماعى، مما لا يستطيع معه بعض الأفراد ممارسة حقوقهم، ومن هنا يأتى دور منظمات المجتمع المدنى والحركات السياسية لتوعية المجتمع بحقوقه لتمكين المواطنين من المشاركة والانخراط في تحسين مستوى المواطنين من النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية باعتبارهم شركاء في عملية التنمية على نحو أضحى معه الحق في التنمية من حقوق الإنسان منذ إعلان الأمم المتحدة الصادر بقرار الجمعية العامة 128/41 في 1 ديسمبر 1986 باعتبار أن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها.

وأضافت المحكمة، أن الإنسان هو الموضع الرئيسى للتنمية، وهذا الدور لمنظمات المجتمع المدنى والحركات السياسية يؤدى إلى وعى رأى عام مستنير ليكون الضمان الفعال لحقوق الإنسان لحمل الحكومات على احترام الحريات، مايؤدى إلى التلاحم بين الشعب والقيادة في المشاركة الايجابية في تحقيق التقدم والرخاء، إلا أنه إذا كان الأمر كذلك فإن دور منظمات المجتمع المدنى والحركات السياسية يقف في كل الأحوال على أعتاب مراعاة حدود القانون وعدم التغول عليه أو الانتقاص منه، مما لا يجوز معه على منظمات المجتمع المدنى أو الحركات السياسية التدخل في شؤون الدولة أو الوظيفة العامة أو التأثير على سير المرافق العامة على وجه معين أو النيل من انتظامها بإضطراد أو الوساطة في تعيين البعض دون الأخر فحينئذ تكون قد خرجت على نطاقها المرسوم لها وافتأتت على حقوق الأخرين وتغولت على ممارسة سلطات الدولة لإختصاصاتها الدستورية والقانونية وهو غير معقول أو مقبول ولا يجوز .

وذكرت المحكمة أن الدولة القانونية هي تلك التي تخضع فيها نشاط الإدارة إلى أحكام القانون، بحيث لا تتصرف فيها الإدارة بطريقة استبدادية باعتبار أن المرافق العامة ترمى إلى سد احتياجات تتصل بنفع عام مثل مرفق الصحة، مما يتوجب فيه على المسئولين خاصة القيادات العليا إتباع القواعد والنظم التي يقررها لشغل الوظائف بما يؤدى إلى سير المرافق العامة بإنتظام وإضطراد، كما يلزم توافر مبدأ خضوع الإدارة للقانون بحيث تكون له الغلبة والسيادة، وفيه تخضع أعمال الإدارة لنصوص القانون وهذا الخضوع يعد ضماناً للمواطنين ضد تعسف السلطة الإدارية، وأن وجود مثل هذا الضمان في كل دولة أمر تحتمه الأوضاع السليمة في النظم الديمقراطية الحديثة.