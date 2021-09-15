رئيس الجامعة الوطنية بباكستان يزور جامعة عين شمس

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استقبل الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس شؤون التعليم والطلاب بالنيابة عن الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، رئيس الجامعة الوطنية للغات الحديثة بباكستان.

رافق رئيس الجامعة الوطنية بباكستان خلال الزيارة الملحق الثقافي بجمهورية باكستان بمصر، وعميدة كليه اللغات بالجامعة الوطنية.

تم الاتفاق خلال الزيارة على التجهيز لمذكرة تفاهم بين الجامعتين، حيث ناقش الطرفين أليات وسبل التعاون بين الجامعتين فيما يتعلق بالتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس مع تبادل لورش العمل وتبادل للأنشطة الثقافية والعلمية بين الطرفين، كما استعرض الطرفين خلال الزيارة البرامج المتعلقة بالجامعتين

وفى نهاية اللقاء أهدى عبد الفتاح سعود كتاب قصر الزعفران لرئيس الجامعة الباكستاني.