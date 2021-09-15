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كشف الإعلامى أحمد شوبير حارس الأهلى السابق، عن مستقبل محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

وقال شوبير عبر صفحته: «جنش انتظم في تدريبات فيوتشر اليوم، ومحمد صبحى إلى فاركو إعارة لمدة عام مع نية البيع».

وأكد شوبير أن حارس الزمالك محمود عبدالرحيم جنش، انتظم في تدريبات فاركو، وانتهت علاقته بفريق الزمالك.

وأثار حديث شوبير عن محمد صبحي غضب جماهير الزمالك التي كانت على يقين بعودة الحارس الشاب بعد تألقه في صفوف الاتحاد السكندرى، وما زاد من غضب جماهير الزمالك، إن الإعارة بنية البيع لحارس يعتبره المتابعين مستقبل حراسة المرمى في مصر وليس الزمالك فقط.