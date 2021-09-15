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فاروق : النحاس يعرض مروان محسن على إيهاب جلال في بيراميدز

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فاروق : النحاس يعرض مروان محسن على إيهاب جلال في بيراميدز فاروق : النحاس يعرض مروان محسن على إيهاب جلال في بيراميدز

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كشف الإعلامي محمد فاروق أن تامر النحاس وكيل مروان محسن مهاجم فريق الأهلي السابق قد دخل في مفاوضات مع إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز من أجل التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل الموسم الجديد.

وقال فاروق في تصريحات تليفزيونية: «تامر النحاس وكيل مروان محسن على إيهاب جلال فكرة التعاقد مع مروان محسن في صفقة انتقال حر بدون أن يكلف النادي أي مبالغ مالية».

وأضاف: «وكيل اللاعب شدد على إيهاب جلال بأن يكون الحكم عليه في المستوي الفني ومشاركته مع الفريق وفقاً لرؤيته الفنية مع فريق بيراميدز في الموسم المقبل».

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