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خلاف بين الأهلي وعلي معلول بسبب 500 ألف دولار

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خلاف بين الأهلي وعلي معلول بسبب 500 ألف دولار خلاف بين الأهلي وعلي معلول بسبب 500 ألف دولار

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أكد الإعلامي محمد فاروق، أن مفاوضات النادي الأهلي شهدت خلافا مع التونسي الدولي على معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر على المقابل المادي لتجديد عقده مع القلعة الحمراء في ظل المفاوضات القائمة حالياً بين الطرفين.

وقال فاروق، في تصريحات تلفزيونية: «أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عرض على التونسي على معلول الظهير الأيسر للفريق مبلغ مليون و200 ألف دولار مقابل التجديد لمدة موسمين قادمين وهو ما رفضه اللاعب ووكيله جون إداورد في المفاوضات الحالية».

وأضاف: «علي معلول تمسك بالحصول على مبلغ مليون و700 ألف دولار من أجل تجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين قادمين بخلاف الموسم المتبقي في عقده مع الأهلي».

المصرى اليوم

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