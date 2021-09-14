دورات لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة و الصغيرة والمتوسطة بجامعة أسوان

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أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أنه في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جامعة أسوان وشركة إنرووت للتنمية والعمل على إنشاء مركز مسار لتنمية وتطوير الأعمال والتكتلات الإنتاجية بدأ اليوم الثلاثاء تنفيذ برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان على تقديم الخدمات الغير المالية والدعم الفني للمشروعات الناشئة وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لدعم الشباب وريادة الاعمال وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والمتوسطةوالصغيرة والعمل على ربطها بالبحث العلمي بالتكتلات الإنتاجية والصناعية.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان أنه سيتم إنشاء حاضنة أعمال مسار بجامعة أسوان تضم مركز الخدمة لتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك يتم من خلال إنشاء حاضنة لتطوير وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالتعاون الفنى مع شركة إنروت للإستشارات طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين.

وأشار الدكتور مجدي محمد على منسق المشروع ونائب رئيس جامعة اسوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق إلى أهمية دورات دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة وتطوير سلاسل القيمة والتكتلات الإنتاجية في مجال الأعمال الزراعية والثروة الحيوانية وادارة المخلفات والحرف اليدوية لخلق جيل جديد من المبتكرين بحلول تكنولوجية وبيئية مبتكرة .