حول المنطقة الخضراء..نقاش ساخن بين لميس الحديدي ورئيس جهاز 6 أكتوبر

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علق المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، على جدل سكان مدينة السادس من أكتوبر بعد طرح 5% من المنطقة الخضراء المطلة على شارع جمال عبدالناصر خلف مول العرب للاستثمار، مؤكدًا أن هذا الإعلان يخص هيئة المجتمعات العمرانية وموجود على موقعها الإلكتروني وأي خدمات متعلقة بالمدن الجديدة يتم إعلانها عبر الموقع الالكتروني.

أضاف «النجار» في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من الإعلان هو الاستثمار ورفع كفاءة المنطقة وصيانتها كونها منطقة خضراء كبيرة موازية لطريق جمال عبدالناصر خلف مول العرب حيث يبلغ طولها تقريبا 2 كلم.

كشف أن الهدف ليس هدم المنطقة الخضراء بل رفع كفاءتها وضمان استمرار صيانتها والمساحة المعروضة تقريبًا 14 فدانًا ونسبة 5% المطروحة تعني إنشاء وحدات لقضاء وقت ممتع على المساحة الخضراء، قائًلا: «المساحة الخضراء موجودة ورائعة وبها لاند سكيب ومشايات للدراجات ولضمان سلامة المنطقة في الصيانة وحتى تكون المنطقة مستدامة في كفاءتها يتم الطرح عبر هذه النسبة لمستثمر يكون بوسعه الاستثمار عبر إقامة وحدات صغيرة units تقدم ماكولات سريعة وخفيفة ومشروبات وزيادة الألعاب الترفيهية للأطفال شريطة أن يضمن كفاءة المنطقة الخضراء وصيانتها دائمًا.

تابع أن الهدف هو الحفاظ على المنطقة وليس هدمها، لتقاطعه لميس الحديدي قائلة: «عاوزة أفهم ليه الصيانة لازم تبقى عن طريق وحدات للمأكولات عن طريق المستثمر؟ ليه استمرار المنطقة مرهون بده؟ إيه المشكلة لما نسيبها رئة خضراء حول المنطقة؟

واوضح النجار قائلًا: «إن المشايات كما هي والبرجولات كمان لكن عشان اكتمال المتنزه لازم يكون تطوير الناس محتاجة حمامات وأماكن يشتروا فيها أكل وشرب وشكل الترفيه يختلف»، لتقاطعه الحديدي مجددًا: «هل هذا تطوير أم إعتداء على المنطقة الخضراء؟ ليرد، الألعاب الثابتة للأطفال لن تكون ملاهي وكل المساحات الخضراء ستستمر وهتفضل كما هي».