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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأمريكان لا يرون حياة كريمة ولا حجم التطوير في مصر وينظرون فقط لـ16 شخصا .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن مصر تنفق على القرى أكثر من 35 مليار دولار ضمن مشروع حياة كريمة في حين أمريكا تتحدث عن مساعدات لمصر تقدر ب130 مليون دولار.

وتابع إن أمريكا تريد التدخل في حق قضاة التحقيق وفي القضاء المصري، ولن نقبل الضغط بحجة المساعدات سواء 100 مليون دولار أو حتى مليارات، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق حفظ التحقيقات مع 68 منظمة حقوقية.

وأوضح أن ما تفعله أمريكا ابتزاز ومصر دولة لا تقبل ابتزاز، لا يعنيها ولا تهتم بالمساعدات الأمريكية، لافتا إلى أن احتلال الجيش المصري مرتبة ضمن أفضل 10 جيوش عالمية ليس بسبب المساعدة الأمريكية ولكن نحن ننفق على تسليح الجيش من أموالنا ونخوض معركة التنمية من أموالنا ولا نحتاج مساعات.

وأكد أحمد موسى أن أمريكا تستهدف إلغاء قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية، مشيرا إلى أن قانون المنظمات الحقوقية يمنحها الحق في توفيق أوضاعها ومصر تعلم جيدا دور وأهمية المجتمع المدني ويوجد 52 ألف جمعية أهلية تعمل في مصر.