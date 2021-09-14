وكيل «تعليم قنا» يتفقد قافلة طبية لمنح العاملين الجرعة الثانية من تطعيم «كورونا»

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تفقد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الثلاثاء، أعمال القافلة الطبية المتنقلة لمنح العاملين بديوان المديرية والمدارس التابعة الجرعة الثانية من لقاح «كوفيد- 19»، والتى تستكمل أعمالها بقاعة الاجتماعات بالمديرية يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأكد خالد أن جهود وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم للتصدي لتلك الجائحة من خلال القوافل المتنقلة، تحد من تزايد عدد الإصابات وتخفف من حدة الإصابة وشدة الأعراض، مشيراً إلى أهمية استكمال الجرعة الثانية للمعلمين ومنح المتخلفين عن التطعيم الجرعة الاولى قبل بداية أكتوبر.