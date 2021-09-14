محافظ مطروح يعلن موافقة وزير الزراعه على دعم سيوة بـ 3 ملايين من زريعه الأسماك

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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موافقة السيد القصير وزير الزراعة على طلب المحافظة بضم واحة سيوة إلى الخطة السنوية للهيئة العامة للثروة السمكية مع دعمها بعدد 3 مليون زريعة أسمالك من أنواع ( أسماك المياه المالحة، العائلة البورية، البلطى الأحمر )، ووضع خطة لتنمية المجاري المائية بواحة سيوة بزريعة الأسماك، وذلك في إطار العمل على الاستغلال الاقتصادى لبحيرات ومصارف الواحة بما يعود بالنفع على أهالى سيوة.

وأوضح محافظ مطروح، أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في خطة تنمية المسطحات المائية للعام 2020/2021 رصدت كمية قدرها مليون زريعة بلطي نيلي وتم إلقائها في إبريل الماضي بالمجاري المائية الرئيسية وهي ( تابة، أغورمى، العمومى، المراقى، المراقى، فطناس، سيوة القديمة، والإذاعة ).

وأضاف محافظ مطروح، أنه تم إدراج عدد 3 مليون وحدة زريعة من أنواع ( البلطى، المبروك بأنواعه ) وذلك بخطة الهيئة للعام المالى 2021/2022 والتى ستنفذ خلال الفترة من شهر مارس وحتى يونيه 2022 ليصل اجمالى ما تم رصده 4 مليون زريعة أسماك لسيوة خلال العامين.

بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للمهندس السيد القصير وزير الزراعة على التعاون المستمر مع المحافظة ودعم جهود التنمية بها خاصة بالمجال الزراعى وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية وتوفير مزيد من الخدمات لأهالى مطروح.