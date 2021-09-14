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مي حلمي تعلن موعد عودة برنامجها «الحكم»

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مي حلمي تعلن موعد عودة برنامجها «الحكم» مي حلمي تعلن موعد عودة برنامجها «الحكم»

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أعلنت الإعلامية مي حلمي، موعد عودتها لتقديم برنامج «الحكم»، الذي يذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، بعد أن كان تم إيقافها عن العمل وتحوليها إلى التحقيق، فيما أسند إليها من إساءة لنجم السابق أحمد صالح.

وكتبت مي حلمي، منشورًا عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلة: «ونرجع للحكم السبت اللي بعد الجاي أول ما أرجع من السفر».

وتتواجد مي حلمي منذ فترة في دبي وتشارك جمهورها ومتابعيها، بصور ومقاطع من هناك، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

جدير بالذكر، أنه تم إيقاف البرنامج، مع إحالة مي للتحقيق بسبب حلقتها، التي عرضت السبت 28 أغسطس، بسبب استضافت الكابتن أحمد صالح لاعب الزمالك الأسبق.

وكان صالح انسحب من البرنامج، بعد أسلوب مي حلمي في طرح الأسئلة عليه، ورفض طريقتها في التعامل معه.

المصرى اليوم

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