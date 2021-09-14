أخبار عاجلة

سر بدلة الرقاصة المقتولة التي جلبت الحظ لتحية كاريوكا -
رئاسة الجمهورية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق -
٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر -
تقارير: برشلونة يقرر إقالة كومان من تدريب الفريق -
أيمن عبدالعزيز ينصف أمير مرتضى في قضية أسامة أشرف ويُكذب لبيب -
لماذا تغير اسم نادي المقاصة لهويدي الفيوم؟ سراج يجيب -
علاء إبراهيم: الأهلي سيفوز على طلائع الجيش -
السودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.. ينتمون لـ "الإخوان" -
أمير الجوف يطلق حملة "مكارم الأخلاق" -
ميدو: أمير مرتضى منصور مظلوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«شخصية مضادة للمجتمع».. استشاري طب نفسي عن زواج شخص 30 مرة

Print
«شخصية مضادة للمجتمع».. استشاري طب نفسي عن زواج شخص 30 مرة «شخصية مضادة للمجتمع».. استشاري طب نفسي عن زواج شخص 30 مرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن أنواع الشخصية تأتي 3 عناصر إما الوراثة أوالتربية أوالخبرات، حيث أن هناك نوع من الشخصيات يعتبر شخصية مضادة للمجتمع والتي تبحث عما يريده المجتمع وتقوم بعمل ضده، ويكون لديه سلبية ولا مبالاة وعدم اهتمام بالتصرفات الخاصة به.

وأضاف «فرويز» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تشير إلى أن هي الدولة الرابعة على مستوى الدخل القومي على مستوى المنطقة العربية ومع ذلك دخل الفرد قليل جدًا وذلك بسبب الزيادة السكانية، موضحًا أن هذه الزيادة السكانية يأتي بعضها بسبب خطأ تأويلي في الدين، والمشكلة هي أن هناك بعض الرجال تحارب الدولة بصورة غير مباشرة، قائلًا «لازم نصارح نفسنا أننا طول ما احنا مطلقين بعض الأفواه التي تحدث أخطاء تأويليه في الدين هي التي تسبب زيادة سكانية».

وتابع، أن الشخصية المضادة للمجتمع يكون بها عدم اهتمام بمتابعة تصرفاتها وليس لديها مشاعر واحاسيس تجاه الآخرين أو تجاه نفسه وأولاده التي يخلفهم، معلقًا على زواج شخص 30 مرة وإنجابه لـ 34 ابن ولديه 45 حفيد، قائلًا: «محتاجين ياكلوا ويشربوا ويتعلموا ويدخلوا مدارس وجامعات هل هو وفر لهم هذه الامكانيات لم يوفرها لأحد»، مؤكدًا: «أحيانا بعض الأشخاص يبحث عن الشهرة وإن كان له من الباع العائلي الكبير يكون زواجه بعدد كبير من السيدات للتباهي والتفاخر أحيانًا».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي

مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي

انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون