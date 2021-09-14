«شخصية مضادة للمجتمع».. استشاري طب نفسي عن زواج شخص 30 مرة

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قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن أنواع الشخصية تأتي 3 عناصر إما الوراثة أوالتربية أوالخبرات، حيث أن هناك نوع من الشخصيات يعتبر شخصية مضادة للمجتمع والتي تبحث عما يريده المجتمع وتقوم بعمل ضده، ويكون لديه سلبية ولا مبالاة وعدم اهتمام بالتصرفات الخاصة به.

وأضاف «فرويز» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تشير إلى أن مصر هي الدولة الرابعة على مستوى الدخل القومي على مستوى المنطقة العربية ومع ذلك دخل الفرد قليل جدًا وذلك بسبب الزيادة السكانية، موضحًا أن هذه الزيادة السكانية يأتي بعضها بسبب خطأ تأويلي في الدين، والمشكلة هي أن هناك بعض الرجال تحارب الدولة بصورة غير مباشرة، قائلًا «لازم نصارح نفسنا أننا طول ما احنا مطلقين بعض الأفواه التي تحدث أخطاء تأويليه في الدين هي التي تسبب زيادة سكانية».

وتابع، أن الشخصية المضادة للمجتمع يكون بها عدم اهتمام بمتابعة تصرفاتها وليس لديها مشاعر واحاسيس تجاه الآخرين أو تجاه نفسه وأولاده التي يخلفهم، معلقًا على زواج شخص 30 مرة وإنجابه لـ 34 ابن ولديه 45 حفيد، قائلًا: «محتاجين ياكلوا ويشربوا ويتعلموا ويدخلوا مدارس وجامعات هل هو وفر لهم هذه الامكانيات لم يوفرها لأحد»، مؤكدًا: «أحيانا بعض الأشخاص يبحث عن الشهرة وإن كان له من الباع العائلي الكبير يكون زواجه بعدد كبير من السيدات للتباهي والتفاخر أحيانًا».