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جنش يودع جماهير في رسالة مؤثرة

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جنش يودع جماهير الزمالك في رسالة مؤثرة جنش يودع جماهير في رسالة مؤثرة

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أعلن محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، رحيله عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب «جنش»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»: «اليوم أعلن رحيلي عن بيتي نادي الزمالك، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم، بناء على قرار من الإدارة الفنية والمدرب».

وأضاف: «يعلم الله أنني لم أدخر جهدًا أو نقطة عرق في سبيل خدمة بيتي نادي الزمالك، أتمنى التوفيق للفريق فيما هو قادم».

ورفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، استمرار جنش مع الفريق الموسم المقبل، بسبب الأزمة التي أثارها الحارس خلال معسكر مباراة سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري في الموسم المنقضي.

وانضم جنش لصفوف فريق فيوتشر إف سي على سبيل الإعارة، وانتظم في مران الفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز مساء الثلاثاء، استعدادًا للموسم الجديد.

المصرى اليوم

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