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قالت راندا أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن تقرير التنمية البشرية 2021 يجمع كل التغيرات والتطورات التي حدثت بمصر خلال العقد الفائت.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن التقرير يرصد التحديات التي تمر بها مصر وكذلك يقدم توصيات للمستقبل .

وأكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016، لم يكن سهلا ولولا إدارته بشكل جيد من قبل مصر، كانت التأثيرات السلبية ستتعاظم خلال فترة أزمة كورونا.

وعن تصوير والدتها مع الرئيس، قالت، إن والدتها كانت راغبة في التصوير مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعندما عرضت عليه وافق، مؤكدة أنه يتميز برحابة صدر

ولفتت راندا أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر إلى أن هناك تحديات أمنية بدول الجوار لمصر، وتحديات اقتصادية على مستوى العالم .