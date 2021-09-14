أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة للدور النشط للعراق في محيطه العربي والإقليمي

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التقى أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية دولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحضور وزير الخارجية العراقي السيد فؤاد حسين، وذلك فور وصوله بغداد مساء 14 الجاري.

وأكد الأمين العام خلال اللقاء، أن العراق يحظى بكل الدعم والمساندة السياسية من قبل الجامعة العربية وخاصة في إطار مساعيه لاستعادة التحرك النشط على الساحة العربية وكافة الجهود التي يقوم بها لتفعيل دور الدولة العراقية والتأكيد على هوية العراق وانتمائه العربي.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن أبوالغيط نوه في هذا الاطار بالنجاح الذي تحقق في تنظيم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي استضافه العراق في 28 اغسطس الماضي، والذي شكل خطوة مهمة على صعيد استعادة العراق لدوره الفاعل على الساحتين العربية والاقليمية.

وقال المصدر إن اللقاء تناول المستجدات على الساحتين العربية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة، كما تم التطرق للاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في 10 أكتوبر القادم، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي على أهمية مشاركة الجامعة العربية في مراقبة الانتخابات القادمة، وقد أكد السيد الأمين العام على استعداد الجامعة العربية لتقديم كل الدعم الممكن في هذا الصدد.

تجدر الاشارة إلى أن زيارة السيد الأمين العام إلى العراق تأتي في اطار المشاركة في المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي يستضيفه العراق يومي 15-16 سبتمبر الجاري، ويعقد تحت رعاية رئيس الوزراء العراقي، بتنظيم مشترك مع مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع للجامعة في بيروت وبمشاركة واسعة من عدد من وزراء العدل العرب وكبار المسؤولين والخبراء القانونيين من الدول العربية، بالاضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية، والأكاديميين والقضاة.

وشدد المصدر على مواصلة دعم الجامعة العربية للعراق، ومساندته في القيام بهذا الدور النشط، وفي كل ما من شأنه أن يسهم في ترسيخ أمنه واستقراره وتحقيق الازدهار والرفاهية للشعب العراقي.

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