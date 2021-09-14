مشاهدة مباراة ليفربول ضد ميلان الإيطالي بث مباشر الأربعاء 15 - 9 -2021 (لحظة بلحظة)

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تنطلق اللقاء بين ليفربول بقيادة محمد صلاح، ضد ميلان الإيطالي عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات، على أن يتم إذاعة المباراة على شبكة بين سبورتس المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا على

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مشاهدة مباراة ليفربول وميلان الإيطالي الإربعاء بث مباشر الآن اضغط هنا(1)

مشاهدة مباراة ليفربول وميلان الإيطالي الإربعاء بث مباشر الآن اضغط هنا(2)

مشاهدة مباراة ليفربول وميلان الإيطالي الإربعاء بث مباشر الآن اضغط هنا(3)