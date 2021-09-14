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الرئيس الكوري الجنوبي يلتقي أعضاء فرقة ( بي تي أس) الشهيرة

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الرئيس الكوري الجنوبي يلتقي أعضاء فرقة ( بي تي أس) الشهيرة الرئيس الكوري الجنوبي يلتقي أعضاء فرقة ( بي تي أس) الشهيرة

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التقى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، بأعضاء فرقة ( بي تي أس)، في مكتبه اليوم الثلاثاء ومنحهم شهادات التعيين كمبعوث خاص للدبلوماسية العامة.

وستبدأ فرقة بي تي أس، الشهيرة أنشطتها بجدية بصفتها «المبعوث الرئاسي الخاص للأجيال القادمة والثقافة» من خلال حضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وفقًا لما ذكره المكتب الرئاسي.

وأعلن المكتب أنه من المقرر أن يحضر مون الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويخطط الرئيس والأعضاء السبعة في الفرقة للمشاركة معًا في الاجتماع الثاني «لحظة أهداف التنمية المستدامة من أجل تعزيز جهود المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي خطة لحل التحديات العالمية العالقة، بما في ذلك الفقر والجوع وأزمة المناخ.

وذكر المكتب الرئاسي في بيان ،نظرًا لأن بي تي أس قد نقلت رسائل الراحة والأمل للعالم بأسره، فمن المتوقع أن يكون حضورها في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المرة بمثابة فرصة مفيدة لتوسيع التواصل مع الأجيال القادمة في جميع أنحاء العالم وجذب تعاطفهم بشأن القضايا الدولية الرئيسية .

المصرى اليوم

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