إسرائيل تعتقل إمرأة فلسطينية بعد فشل اعتقال زوجها

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اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إمرأة فلسطينية من مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، عقب فشله في اعتقال زوجها، وفقا لما نقلته الوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» .

وأضافت أن قوات الاحتلال وقوات خاصة، حاصرت منزل المواطن حسن شوكة (34 عاما) في منطقة شارع الصف وسط بيت لحم، واعتقلت زوجته شريهان عبدالله شوكة (33 عاما) بعدما فشلوا في اعتقاله.

وفى وقت سابق اعتقلت قوات الاحتلال حسنين شوكة، والد حسن، بالإضافة إلى شقيقه، وذلك للضغط عليه لتسليم نفسه.

وشوكة، أسير محرر، اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.