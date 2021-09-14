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أحمد موسى : تقرير التنمية البشرية 2021 شهادة عظيمة في حق وفخر لكل مصري

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أحمد موسى : تقرير التنمية البشرية 2021 شهادة عظيمة في حق مصر وفخر لكل مصري أحمد موسى : تقرير التنمية البشرية 2021 شهادة عظيمة في حق وفخر لكل مصري

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علق الإعلامي أحمد موسى، على تقرير التنمية البشرية 2021، مؤكدا أنه يعد شهادة عظيمة في حق وفخر لكل مصري، ويجعل الجميع مرفوع الرأس.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدة إعداد تقرير التنمية البشرية 2021، وصلت إلى عام ونصف العام.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مصر من الدول القليلة التي حافظت على وتيرة النمو رغم أزمة المستجد.

وأكد خلال قناة صدى البلد، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أصدر تقرير التنمية البشرية 2021، لا يجامل أحدًا بل يصدر التقرير بكل حيادية.

وشدد على أن العمل كان متواصلا في العاصمة الإدارية خلال فعاليات النقاشية الخاصة بتقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021، حيث إن توقف العمل تكلفة عالية وهو ما لا ترضاه الدولة.

المصرى اليوم

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