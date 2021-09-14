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علق الإعلامي أحمد موسى، على تقرير التنمية البشرية 2021، مؤكدا أنه يعد شهادة عظيمة في حق مصر وفخر لكل مصري، ويجعل الجميع مرفوع الرأس.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدة إعداد تقرير التنمية البشرية 2021، وصلت إلى عام ونصف العام.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مصر من الدول القليلة التي حافظت على وتيرة النمو رغم أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد خلال قناة صدى البلد، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أصدر تقرير التنمية البشرية 2021، لا يجامل أحدًا بل يصدر التقرير بكل حيادية.

وشدد على أن العمل كان متواصلا في العاصمة الإدارية خلال فعاليات النقاشية الخاصة بتقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021، حيث إن توقف العمل تكلفة عالية وهو ما لا ترضاه الدولة.