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بغداد تستعد لاحتضان مؤتمر دولي

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بغداد تستعد لاحتضان مؤتمر دولي بغداد تستعد لاحتضان مؤتمر دولي
تنطلق في بغداد اليوم وقائع المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، وذلك بمشاركة جامعة الدول العربية.

وذكر بيان صحفي لهيئة النزاهة العراقية أن المؤتمر، الذي يستمر على مدار يومين، سيعقد برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبمشاركة أمين الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، وعدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية، وعدد من ممثلي جمعيات ومنظمات، وشخصيات قانونية وأكاديمية وإعلامية عربية، ذات صلة بموضوع مكافحة الفساد. وأوضح البيان أن المؤتمر سيعالج مواضيع مهمة، تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المهربة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليات استردادها، ومنع توفير البيئات والملاذات الآمنة لها.


الوطن السعودية

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