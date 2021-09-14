أخبار عاجلة

السودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.. ينتمون لـ "الإخوان" -
أمير الجوف يطلق حملة "مكارم الأخلاق" -
ميدو: أمير مرتضى منصور مظلوم -
«صحة الغربية»: تكثيف المرور علي محطات وعمليات مياه الشرب بالغربية -
مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي -
انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 -
السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية سيناء (بث مباشر) -
«التحية ليه لوحده».. مواقف لا تنسى جمعت الرئيس السيسي بالراحل المشير طنطاوي -
وداعاً الصيف.. "المسند": غداً يحل الاعتدال الخريفي والليل يطول -
أخطر ما كشفه العلم عن أضرار الوجبات السريعة.. تعرَّف عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

أمطار جنوبية وعلى الربع الخالي

Print
أمطار جنوبية وعلى الربع الخالي أمطار جنوبية وعلى الربع الخالي
توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر. في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

خفيفة إلى متوسطة

وقال خبير الطقس والمناخ، نائب رئيس لجنة تسميات، الدكتور عبدالعزيز الحصيني «نحن في الصفري، ولا بد من تخفيف مؤشر التكييف، والحذر منه خاصة غرف الأطفال، فقد يؤذيهم ويسبب لهم أمراض الروماتزم والتهابات الصدر». وتوقع الحصيني أن يشهد اليوم أمطارا من خفيفة إلى متوسطة على جازان، ومرتفعات عسير والباحة والربع الخالي.

عواصف رعدية

وذكر طقس العرب في نشرته أمس، أن الوضع العام سيشهد طقسا حارا، إلى شديد الحرارة في عموم المناطق، ومعتدلا فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وأحوالا جوية غير مستقرة، تستمر خلال الأسبوع الحالي على جنوب غرب وغرب المملكة، وتشكل السيول والتجمعات المائية، في أجزاء من جنوب غرب المملكة، وصولا لأجزاء من الطائف ومرتفعات مكة المكرمة، وتوقع هطول زخات من البرد محلية الطابع، والشدة في أجزاء من جنوب غرب المملكة، وصولا لأجزاء من الطائف ومرتفعات جنوب وشرق وشمال مكة المكرمة، ونشاطا واضحا للرياح السطحية، أثناء هبوب العواصف الرعدية، في أجزاء من جنوب غرب المملكة، وصولا لأجزاء من الطائف ومرتفعات جنوب وشرق وشمال مكة المكرمة، وجنوب وغرب منطقة المدينة المنورة، ونشاطا للرياح السطحية المثيرة للغبار، على شرق المملكة وأجزاء من وسطها، مع نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
جمعية التمريض تتوعد بمقاضاة كاتبة صحفية

جمعية التمريض تتوعد بمقاضاة كاتبة صحفية

عاجل | بيت خبرة للإعانات الاجتماعية في السعودية

عاجل | بيت خبرة للإعانات الاجتماعية في السعودية

بنجلاديشي يهرب 6 آلاف حبة يابا إلى السعودية

بنجلاديشي يهرب 6 آلاف حبة يابا إلى السعودية

انطلاق برنامج زمان أول

انطلاق برنامج زمان أول