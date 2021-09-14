أمطار جنوبية وعلى الربع الخالي

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر. في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

خفيفة إلى متوسطة

وقال خبير الطقس والمناخ، نائب رئيس لجنة تسميات، الدكتور عبدالعزيز الحصيني «نحن في الصفري، ولا بد من تخفيف مؤشر التكييف، والحذر منه خاصة غرف الأطفال، فقد يؤذيهم ويسبب لهم أمراض الروماتزم والتهابات الصدر». وتوقع الحصيني أن يشهد اليوم أمطارا من خفيفة إلى متوسطة على جازان، ومرتفعات عسير والباحة والربع الخالي.

عواصف رعدية

وذكر طقس العرب في نشرته أمس، أن الوضع العام سيشهد طقسا حارا، إلى شديد الحرارة في عموم المناطق، ومعتدلا فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وأحوالا جوية غير مستقرة، تستمر خلال الأسبوع الحالي على جنوب غرب وغرب المملكة، وتشكل السيول والتجمعات المائية، في أجزاء من جنوب غرب المملكة، وصولا لأجزاء من الطائف ومرتفعات مكة المكرمة، وتوقع هطول زخات من البرد محلية الطابع، والشدة في أجزاء من جنوب غرب المملكة، وصولا لأجزاء من الطائف ومرتفعات جنوب وشرق وشمال مكة المكرمة، ونشاطا واضحا للرياح السطحية، أثناء هبوب العواصف الرعدية، في أجزاء من جنوب غرب المملكة، وصولا لأجزاء من الطائف ومرتفعات جنوب وشرق وشمال مكة المكرمة، وجنوب وغرب منطقة المدينة المنورة، ونشاطا للرياح السطحية المثيرة للغبار، على شرق المملكة وأجزاء من وسطها، مع نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل.