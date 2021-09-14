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الشرقية وعسير الأعلى في تصحيح أوضاع الباعة الجائلين

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الشرقية وعسير الأعلى في تصحيح أوضاع الباعة الجائلين الشرقية وعسير الأعلى في تصحيح أوضاع الباعة الجائلين
تصدرت أمانة الشرقية قائمة معالجة وضع الباعة الجائلين بـ 4753، وجاءت أمانة عسير ثانيًا بـ 2869 وبلغ عدد المعالجات 17180 بجميع أمانات مناطق ومحافظات المملكة طبقًا لتقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام 2020، وتأتي المعالجات ضمن الجهود المستمرة في توفير حلول سريعة ومستدامة لمعالجة هذه المظاهر وتحسين المشهد الحضري في المدن .

وجاءت أمانة جازان ثالثا بـ 1643 تلتها القصيم 1551 ثم نجران 1158 والأحساء 1507 والرياض 738 تليها أمانة الجوف بـ 538 ثم أمانة المدينة المنورة 466 وجدة 442 والطائف 415 وتبوك 388 وحائل 340 والباحة 166 وحفر الباطن 96 تليها أمانة العاصمة المقدسة بـ 94 وجاءت أخيرًا أمانة الحدود الشمالية بـ 66 معالجة.

معالجات الأمانات

الشرقية 4753

عسير 2869

جازان 1643

القصيم 1551

نجران 1158

الأحساء 1507

الرياض 738

الجوف 538

المدينة المنورة 466

جدة 442

الطائف 415

تبوك 338

حائل 340

الباحة 166

حفر الباطن 96

العاصمة المقدسة 94

الحدود الشمالية 66


الوطن السعودية

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