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تحرير 55 محضرا في حملة بشبرا.. ورئيس الحي: الرصيف ملك للمشاة فقط (صور)

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تحرير 55 محضرا في حملة بشبرا.. ورئيس الحي: الرصيف ملك للمشاة فقط (صور) تحرير 55 محضرا في حملة بشبرا.. ورئيس الحي: الرصيف ملك للمشاة فقط (صور)

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شنت الأجهزة التنفيذيه بحي غرب شبرا الخيمة، الثلاثاء، حملة مكبرة استهدفت عددا من المخابز للتأكد من أوزان الرغيف وعدم التصرف في حصص الدقيق المدعم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرا نقص وزن ومواصفات، كما تم ضبط 5 أجولة دقيق مدعم بمخبز سياحي، فضلا عن تحرير 35 محضر إشغال طريق في شارع 15 مايو.

واكد اللواء سامى علام، رئيس الحي، أن الحملات مستمرة وخصوصا على المقاهى والمحلات التي تستولى على الأرصفة وتمنع المارة من السير عليها، ما يعرضهم لخطر الحوادث بالسير في نهر الطريق العام، لافتا إلى أن الرصيف من حق المشاة وليس من حق صاحب المحل أو المقهى.

حملة على المخابز بشبرا الخيمة
حملة على المخابز بشبرا الخيمة
حملة على المخابز بشبرا الخيمة
حملة على المخابز بشبرا الخيمة
حملة على المخابز بشبرا الخيمة

المصرى اليوم

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