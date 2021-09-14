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محافظ الغربية يبحث إنشاء مجزر نصف آلي بالمحلة الكبرى

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محافظ الغربية يبحث إنشاء مجزر نصف آلي بالمحلة الكبرى محافظ الغربية يبحث إنشاء مجزر نصف آلي بالمحلة الكبرى

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ناقش الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء الثلاثاء، مقترحا لإنشاء مجزر حديث (نصف آلي) مجهز بأحدث التقنيات بمركز ومدينة المحلة الكبرى.

وأكد المحافظ أن التوسع في إنشاء تلك المشروعات الخدمية يهدف في المقام الأول لتقديم خدمات للمواطنين بأسعار مخفضة حيث تضمن هذه المجازر تقديم لحوم عالية الجودة خالية من المسببات المرضية كما أنها تحافظ على الصحة العامة للمواطنين، حيث يقوم الأطباء البيطريون المختصون من خلال هذه المجازر بالكشف الطبي البيطري وإجراء فحص الحيوان ظاهريا قبل الذبح للتحقق من مطابقة الحيوان لشروط الذبح ،كما أنها تكون مجهزة بأحدث أجهزة الذبح ذات المواصفات العالية مما يضمن إتمام عملية ذبح نظيفة وآمنة .

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بحصر المساحات المناسبة لإنشاء المجزر والتي تبعد مساحة ٢٠٠ متر عن المناطق السكنية.

المصرى اليوم

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