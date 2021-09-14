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انطلاق ملتقى قصر السينما لأفلام المحاولة بقصور الثقافة

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انطلاق ملتقى قصر السينما لأفلام المحاولة بقصور الثقافة انطلاق ملتقى قصر السينما لأفلام المحاولة بقصور الثقافة

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تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال قصر ثقافة السينما بالإدارة العامة للقصور المتخصصة التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، «ملتقى قصر السينما لأفلام المحاولة» في دورته الثالثة خلال الفترة من 26 إلى30 سبتمبر الجاري.

ويتضمن إقامة مسابقات في الأفلام الروائية القصيرة والأفلام التسجيلية، بحيث لا تزيد مدة عرض الفيلم عن 30 دقيقة، ويكون الفيلم من انتاج خلال الفترة من الأول من يناير 2020 حتى 30 يونيو 2021، وتنمح الجوائز لأفضل فيلم روائى قصير، أفضل فيلم تسجيلى قصير، أفضل تجديد وابتكار، إلى جانب جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

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