خبير اقتصادي: الزيادة السكانية تعيق وصول ثمار التنمية للمواطن

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قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن العنصر البشري مهم في رفع معدلات النمو وإحداث التنمية في البلاد.

وتابع مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن تقرير التنمية الشاملة 2021، يعكس توجه ثمار التنمية والنمو الاقتصادي للمواطن المصري وهو ما تم ترجمته في مبادرة «حياة كريمة».

ولفت مصطفى إلى أن «حياة كريمة» تشمل تطوير العنصر البشري والاهتمام بملفات التعليم والصحة وكل المرافق.

وأشار إلى أن توفير حياة كريمة للمواطن يساعده على الإنتاج والمشاركة في التنمية، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تعيق وصول ثمار التنمية للمواطن.