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استئناف الحلقات القرآنية بالحرم

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استئناف الحلقات القرآنية بالحرم استئناف الحلقات القرآنية بالحرم
استأنفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة «ورتل»، والتي تستهدف منسوبات الرئاسة، وقاصدات وزائرات المسجد الحرام، وتهدف إلى تصحيح التلاوة والحفظ.

وأفادت الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية والثقافية الدكتورة فادية بنت مصطفى الأشرف أن إدارة المقرأة تقوم عليها معلمات مؤهلات علميًا، ومعطاءات لخدمة كتاب الله والسنة من خلال الحلقات القرآنية التي تكمُن في تصحيح التلاوة والحفظ للمنسوبات وقاصدات بيت الله الحرام وفق الإجراءات الاحترازية.

وأشارت مديرة مقرأة الكتاب والسنة النسائية مريم زبير، إلى أن تفعيل الحلقات يتم صباحًا من الساعة التاسعة إلى الحادية عشرة صباحًا للمنسوبات، ومن الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الساعة الواحدة ظهرًا للقاصدات في مصليات توسعة الملك فهد بالدور العلوي.


الوطن السعودية

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