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"الجاسر" يُصدر قرارًا بتعيين "مشعبي" وكيلاً للخدمات اللوجستية بـ"النقل"

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"الجاسر" يُصدر قرارًا بتعيين "مشعبي" وكيلاً للخدمات اللوجستية بـ"النقل" "الجاسر" يُصدر قرارًا بتعيين "مشعبي" وكيلاً للخدمات اللوجستية بـ"النقل"
تزامنًا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، قرارًا بتعيين المهندس لؤي بن عمر مشعبي وكيلاً للخدمات اللوجستية بالوزارة.

ويمتلك المهندس لؤي خبرة واسعة في القطاع اللوجستي؛ إذ عمل وكيلاً للمحافظ للتخطيط والتطوير بالجمارك، كما ترأس عددًا من الشركات التي تعمل في قطاع الخدمات اللوجستية.

ويأتي قرار تعيين مشعبي بعد اعتماد وكالة الخدمات اللوجستية من قِبل مجلس الوزراء تزامنًا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية -حفظه الله-.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية إلى تطوير القطاع اللوجستي، بما يسهم في ترسيخ مكانة بوصفها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في السعودية؛ إذ تعد الاستراتيجية أحد أهم المحاور الرئيسة لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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