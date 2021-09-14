‏‫بعد انخفاض الإصابات.. هل انتهت جائحة ‫كورونا بالمملكة؟ مختص يجيب

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وعي الناس والتزامهم بالقرارات الاحترازية أسهم في انخفاض المؤشر الوبائي

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري أن هناك اهتمامًا من المجتمع ومن يديرون الأزمة الصحية الجائحة بلبس الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي والإقبال على أخذ اللقاحات، مشددًا على أن وعي الناس والتزامهم بالقرارات الاحترازية أسهم بشكل كبير جدًا في انخفاض المؤشر الوبائي وإعداد الإصابات.

جاء ذلك بعد الانخفاض المذهل لأعداد إصابات فيروس كورونا اليومية أخيرًا حيث أثير تساؤلات هل انتهت الجائحة في السعودية؟ تساؤل طرحته نشرة الرابعة بقناة العربية.

وأكد باهبري أن أرقام إصابات كورونا في السعودية حقيقية ولفت إلى أهمية الاستعداد وتقبل أي ارتفاع مجددًا للإصابات والحالات في أي وقت ودعا إلى التعايش مع الفيروس وبشر بالقول "نحن في طريقنا التدريجي إلى الحياة الطبيعية".

وكان وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الله عسيري قد عزا الانخفاض المذهل لكوفيد بعد فضل الله إلى عدم التسرع في فتح المناشط عالية الخطورة واستخدام أكثر ثلاثة لقاحات فعالية، مشيرًا في تغريدة له عبر حسابه بتويتر إلى أن تزامن انتشار دلتا مع تسارع التحصين بالجرعة الثانية منع حدوث موجات جديدة وخلص إلى القول لم نخرج بعد ولكننا قاب قوسين.

وقد أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546163 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535190 حالة. وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8633 حالة وفاة وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2340 والحالات الحرجة 459 حالة.