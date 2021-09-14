أخبار عاجلة

ميدو: أمير مرتضى منصور مظلوم -
«صحة الغربية»: تكثيف المرور علي محطات وعمليات مياه الشرب بالغربية -
مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي -
انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 -
السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية سيناء (بث مباشر) -
«التحية ليه لوحده».. مواقف لا تنسى جمعت الرئيس السيسي بالراحل المشير طنطاوي -
وداعاً الصيف.. "المسند": غداً يحل الاعتدال الخريفي والليل يطول -
أخطر ما كشفه العلم عن أضرار الوجبات السريعة.. تعرَّف عليه -
تمديد تكليف "العتيبي" متحدثًا رسميًّا لصحة مكة المكرمة -
صاحب الـ61 عامًا.. "فضيحة أخلاقية" تُلاحق ابن ملكة بريطانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أكثر من 539 ألف طالب وطالبة في "الثالث متوسط والأول ثانوي" يؤدون اختبارات تعزيز المهارات

Print
أكثر من 539 ألف طالب وطالبة في "الثالث متوسط والأول ثانوي" يؤدون اختبارات تعزيز المهارات أكثر من 539 ألف طالب وطالبة في "الثالث متوسط والأول ثانوي" يؤدون اختبارات تعزيز المهارات
من خلال "منصة الاختبارات المركزية"

أكثر من 539 ألف طالب وطالبة في

سجّلت منصة الاختبارات المركزية التي أطلقتها وزارة التعليم بداية العام الدراسي الجديد دخول أكثر من 539.228 ألف طالب وطالبة اليوم, في الصف الثالث متوسط والسنة الأولى المشتركة (الأول ثانوي)؛ لأداء اختبارات تعزيز المهارات حضوريًا وعن بُعد.

وأدى الطلبة اختبارات مُقرري الرياضيات واللغة العربية عبر المنصة الإلكترونية، حيث تستهدف الاختبارات قياس ما تحصّل عليه الطلبة خلال السنة الدراسية الماضية 1442هـ من مهارات ومعارف في مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني في المواد الأساسية، وهي اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

وأكدت وزارة التعليم أهمية الاختبار وفاعليته كجزء من العملية التعليمية، ودوره في تقديم معلومات للمعلم عن تحصيل كل طالب، والإسهام في اتخاذ قرارات تعليمية تساعد في وضع خطط تدريسية فاعلة ومثمرة لتعزيز مهاراتهم، حيث يرتكز تنفيذ اختبارات تعزيز المهارات على الإشراف والدعم من المعلم والمدرسة بالشراكة مع الأسر وأولياء الأمور.

وتتيح الوزارة الاختبار على مدار الساعة من خلال منصة الاختبارات المركزية، وبحسب الجدول الزمني المعلن لكل مرحلة وصف دراسي، إلى جانب تصحيح النتائج بشكل مركزي وآلي من قِبل الوزارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.. ينتمون لـ "الإخوان"

السودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.. ينتمون لـ "الإخوان"

أمير الجوف يطلق حملة "مكارم الأخلاق"

أمير الجوف يطلق حملة "مكارم الأخلاق"

وداعاً الصيف.. "المسند": غداً يحل الاعتدال الخريفي والليل يطول

وداعاً الصيف.. "المسند": غداً يحل الاعتدال الخريفي والليل يطول

أخطر ما كشفه العلم عن أضرار الوجبات السريعة.. تعرَّف عليه

أخطر ما كشفه العلم عن أضرار الوجبات السريعة.. تعرَّف عليه