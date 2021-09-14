لايف كوتش: معظم مشاكلنا تأسست في مرحلة الطفولة

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قال محمد القوصي، اللايف كوتش، إن معظم الخبرات والمشاكل الموجودة لدينا تأسست في مرحلة الطفولة، مضيفًا أن الإنسان يستطيع الكشف عن نفسه من الناحية النفسية بسؤال نفسه عن مدى شعوره بالانتماء في الأسرة، أو الشعور بالانتماء، أو الشعور بالحب.

وتابع «القوصي»، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الكثير من الأطفال لديهم مشكلة في الانتماء أو عدم الاطمئنان أو الحب في الأسرة، وهذا يؤثر عليهم في العلاقات سواء العاطفية أو العلاقات مع الأصدقاء المقربين، معقبًا: «ممكن تشوف واحد كبير بيتصرف زي الأطفال، بيكون قماص أو بيصرخ بشكل عنيف».

ولفت إلى أن إدراك المشكلة والرغبة في الإصلاح نفس الطريق نحو العلاج من المشاكل التي حدثت في الصغر، موضحًا أن الشخص يجب أن يواجه نفسه بالمشاكل التي يعاني منها، معقبًا: «الواحد لازم يقف أمام المرآة ويقول عندي مشكلة، في ناس كتير مش بتقدر تعمل كده».