«إعلاء قيم المواطنة» أولى ندوات النادي الثقافي بـ«جامعة المنيا»

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نظمت إدارة النشاط الثقافي والفني، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضية، برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أولي فعاليات وأنشطة النادي الثقافي بجامعة المنيا للعام 2021/2022، وذلك بعقدها ندوة تثقيفية لطلاب الجامعة بعنوان «إعلاء قيم المواطنة»، بهدف تعزيز جهود الجامعة نحو تثقيف الشباب الجامعي بأهم القضايا المجتمعية، ورفع وعيهم بقضايا الشباب، والمخاطر التي تهدد الوطن، وإلقاء الضوء على أهمية قبول الأخر وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الشائعات.

حاضرت الندوة، الدكتورة آمال محمد عبدالغني استاذ الفقه المقارن بقسم الدراسات الاسلامية بكلية الآداب، وبحضور وليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحمد مختار الشاذلي مسؤول النشاط الثقافي، وعدد من الطلاب المتميزين من مختلف كليات الجامعة أعضاء النادي الثقافي.

استعرضت المُحاضرة، عددًا من المفاهيم الأساسية للقيم الإنسانية ولمفهوم المواطنة التي تعد الأساس في بناء المجتمعات والارتقاء بها، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحريات وترسيخ مبادئ المواطنة والعدالة بين البشر، متناولةً مفهوم القيم الإنسانية التي ترشد الأفراد إلى مراعاة الآخرين والتسامح، بالإضافة لمفهوم الحريات وضوابطها التي اعتبرتها مرادفاً للمسئولية.

كما تناولت الدكتورة «آمال» خلال ندوتها بعض المفاهيم الدينية الخاطئة، مطالبةً الشباب اعمال العقل والإرادة خلال المرحلة الجامعية وما بعدها لمواجهة الأفكار المتشددة والهدامة، باعتبارهم يمثلون صفوة الشباب الواعي بالمجتم.