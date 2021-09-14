ثلاثة أندية أدب جديدة بقصور الثقافة في المحافظات

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برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وفي إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بزيادة أعداد أندية الأدب للارتقاء بالعمل الأدبى ورعاية المواهب وتقديم خدمات ثقافية مميزة بالمواقع الثقافية المختلفة والمنتشرة فى إنحاء الجمهورية.

اعتمدت قصور الثقافة ثلاثة أندية أدب جديدة وهي: نادى أدب المكتبة الثقافية بسمسطا بفرع ثقافة بنى سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى، نادي أدب أسيوط الجديدة بمكتبة الطفل والشباب بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي، بالإضافة لنادى أدب بيت ثقافة منية النصر بفرع ثقافة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي.