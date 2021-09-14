أخبار عاجلة

وداعاً الصيف.. "المسند": غداً يحل الاعتدال الخريفي والليل يطول -
أخطر ما كشفه العلم عن أضرار الوجبات السريعة.. تعرَّف عليه -
تمديد تكليف "العتيبي" متحدثًا رسميًّا لصحة مكة المكرمة -
صاحب الـ61 عامًا.. "فضيحة أخلاقية" تُلاحق ابن ملكة بريطانيا -
"جائزة الأميرة صيتة" تستعد لإعلان أسماء الفائزين في "أم الجود" -
"السبر" يُرزق بـ"إبراهيم" -
التعليم تستعد لتطبيق الدراسة الدولية PIRLS لطلبة الخامس الابتدائي في نوفمبر -
"الإحصاء" تنفّذ المسوح الإحصائية عبر المقابلات الهاتفية -
قطار قتلى "كورونا" بأمريكا يصل محطة التعادل مع الإنفلونزا الإسبانية! -
"الإحصاء" تنفّذ المسوح الإحصائية عبر المقابلات الهاتفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ثلاثة أندية أدب جديدة بقصور الثقافة في المحافظات

Print
ثلاثة أندية أدب جديدة بقصور الثقافة في المحافظات ثلاثة أندية أدب جديدة بقصور الثقافة في المحافظات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وفي إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بزيادة أعداد أندية الأدب للارتقاء بالعمل الأدبى ورعاية المواهب وتقديم خدمات ثقافية مميزة بالمواقع الثقافية المختلفة والمنتشرة فى إنحاء الجمهورية.

اعتمدت قصور الثقافة ثلاثة أندية أدب جديدة وهي: نادى أدب المكتبة الثقافية بسمسطا بفرع ثقافة بنى سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى، نادي أدب أسيوط الجديدة بمكتبة الطفل والشباب بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي، بالإضافة لنادى أدب بيت ثقافة منية النصر بفرع ثقافة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ميدو: أمير مرتضى منصور مظلوم

ميدو: أمير مرتضى منصور مظلوم

«صحة الغربية»: تكثيف المرور علي محطات وعمليات مياه الشرب بالغربية

«صحة الغربية»: تكثيف المرور علي محطات وعمليات مياه الشرب بالغربية

مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي

مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي

انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021