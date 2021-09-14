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سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع حارس المقاصة

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سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع حارس مصر المقاصة سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع حارس المقاصة

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أعلنت إدارة سيراميكا كليوباترا التعاقد مع محمد كوكو حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي للمقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولمدة ٣ مواسم مقبلة.

وحصلت إدارة سيراميكا كليوباترا على توقيع الحارس، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، وانتظم في التدريب الختامي قبل المعسكر المغلق الذي ينطلق غدًا في شرم الشيخ.


يذكر أن إدارة سيراميكا كليوباترا أبرمت صفقتين في الأيام الماضية، الأولى أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والثانية أسفرت عن ضم المدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة.

المصرى اليوم

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