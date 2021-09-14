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كارتيرون واللاعبون يُهنئون مصطفى فتحي بالعودة للفريق

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كارتيرون واللاعبون يُهنئون مصطفى فتحي بالعودة للفريق كارتيرون واللاعبون يُهنئون مصطفى فتحي بالعودة للفريق

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حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ولاعبو الفريق على تهنئة مصطفى فتحي لاعب الأبيض بعد عودته للفريق عقب انتهاء إعارته لسموحة.

وتلقى فتحي إشادة الجهاز الفني وزملائه بعد المستوى المتميز الذي قدمه مع الفريق السكندري في الموسم الماضي.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس .

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان المرتقب في الكأس.

المصرى اليوم

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