رسميًا.. آبل تعلن عن «آيفون 13» بمعالج أسرع 50 % من الأجهزة السابقة (تفاصيل كاملة)

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أعلنت شركة آبل رسمياً عن (أيفون 13) بألوانه الجديدة، وقالت إن شاشة الايفون 13 أصبحت أكثر سطوع بـ 28%، وحساس الوجه أصغر بـ20٪، الشي الذي يجعل مساحة عرص الشاشة أكبر.

وقالت آبل إن معالج (الايفون 13) أسرع بنسب تصل إلى 50% من أجهزة الايفون السابقة، والمعالج قادر على تنفيذ 15.8 تريليون عملية كل ثانية.

وانطلقت في ولاية كاليفورنيا الأميركية، فعاليات حفل شركة أبل السنوي California Streaming، لإطلاق عدد من منتجاتها الجديدة والتي تأتي في مقدمتها عائلة هواتف «آيفون 13».

وتم تسجيل الحفل، الذي يبث عبر الإنترنت، في مسرح ستيف جوبز بمقر شركة أبل العملاق «أبل بارك».

بدأ تيم كوك، مدير أبل التتنفيذي، المؤتمر بالحديث عن أهمية أجهزة آيباد ومدى انتشارها على مستوى العالم، وأكد أن عدد التطبيقات المتاحة متوافقة مع أجهزة أبل اللوحية يتخطى المليون تطبيق.

ثم أعلن إطلاق أولى أجهزة آيباد الجديدة، وهو «آيباد 2021»، والذي يحمل معالج A13 Bionic والذي يقدم مستوى جديد من تعلم الآلة، وكذلك يجعل الجيل الجديد أسرع 20% من إصداره السابق، وأسرع 3 مرات أجهزة كروم بوك الخاصة بجوجل، وكذلك أسرع من أجهزة التابلت العاملة بنظام أندرويد بمعدل 6 مرات.

الجيل الجديد من «آيباد 2021» يأتي بكاميرا أمامية تصل درجة دقتها إلى 12 ميجابكسل وزاوية تصوير واسعة للغاية 122 درجة.

كما تأتي كاميرا السيلفي في «آيباد 2021»، بمعالج A13 Bionic، كما يمكن توسيع زاوية تصويرها لتستوعب كافة الأشخاص في المشهد المصور.

آيفون 13 الجديد

آيفون 13 الجديد