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رئيس وزراء إسرائيل يعلن معارضته إقامة دولة فلسطينية

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رئيس وزراء إسرائيل يعلن معارضته إقامة دولة فلسطينية رئيس وزراء إسرائيل يعلن معارضته إقامة دولة فلسطينية

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إنه يعارض إقامة دولة فلسطينية وإن حدوث ذلك سيكون خطأ.

وأجرت القناة العبرية الـ12، مساء اليوم الثلاثاء، حوارا مطولا مع بينيت، بمناسبة مرور 100 يوم على توليه مهام منصبه كرئيس للوزراء في بلاده.

وأأعلن نفتالي بينيت معارضته إقامة دولة فلسطينية، بدعوى أنه سيكون من الخطأ إحضار الوضع السيئ للغاية في غزة إلى الضفة الغربية، مستطردا «نعي أن لدينا جيران فلسطينيون، فإذا اعتنينا بظروف معيشتهم سيكون ذلك أفضل».

وأوضح بينيت أن بلاده لن تسمح لحركة حماس بتكديس المزيد من الصواريخ في قطاع غزة، مهددا بأنه إذا لم تنجح التهدئة، فهناك بدائل إسرائيلية، لم يحددها، مؤكدا أن مهمته كرئيس للوزراء الإسرائيلي هي منح الأمن والطمأنينة لمواطني إسرائيل، خاصة المستوطنين في منطقة غلاف غزة، المواجهه للقطاع.

المصرى اليوم

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