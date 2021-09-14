«طالبان»: الصين تعتزم تقديم مساعدات لأفغانستان بـ 15 مليون دولار و3 ملايين جرعة لقاح

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المتحدث باسم حركة «طالبان» محمد نعيم، إن السفير الصيني لدى كابول، وانغ يو، أبلغ وزير الخارجية في حكومتها المؤقتة، أمير خان متقي، عزم بكين تقديم 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا، ومساعدات لأفغانستان، بقيمة 15 مليون دولار.

وأضاف نعيم، عبر تويتر «التقى وزير خارجية إمارة أفغانستان، مولوي أمير خان متقي، اليوم، بسفير الصين وانغ يو في كابول. السفير الصيني أعلن، خلال اللقاء، عن تقديم 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا، ومساعدات بقيمة 15 مليون دولار».

وأضاف أن متقي شكر الصين على مساعداتها؛ وأكد أن الصين وأفغانستان دولتان جارتان، وتطوير العلاقات الثنائية بينهما يصب في مصلحة الجانبين«.

وانطلقت فعاليات مؤتمر جنيف لدعم العمليات الإنسانية في أفغانستان، أمس، بمشاركة دولية واسعة؛ ويهدف إلى تكثيف عمليات الإغاثة في أفغانستان، عقب سيطرة حركة طالبان على كابول، الشهر الماضي.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أمس، أن مجموع التبرعات التي تم جمعها لدعم العمليات الإنسانية في أفغانستان، بلغ أكثر من مليار دولار.