موقف سوداني جديد من «سد النهضة» الإثيوبي

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أبلغ ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، نظيره الإثيوبي سيلشي بيكلي، احتجاج السودان على البيانات الفنية التي زودت بها إثيوبيا السودان في يوليو الماضي، والمتعلقة بملء سد النهضة.

وقال وزير الري السوداني، في خطاب لنظيره الإثيوبي، إن تزويد السودان بمعلومات غير دقيقة وغير مكتملة يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وسرد عباس، في الخطاب الذي بعث بصورة منه إلى رئيسي الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، الأضرار التي لحقت بالسودان جراء المعلومات الخاطئة وعدم التنسيق في الملء.

وحث الوزير السوداني نظيره الإثيوبي على قبول عملية الوساطة المعزّزة بقيادة الاتحاد الأفريقي لمساعدة الأطراف الثلاثة (السودان، إثيوبيا، مصر) في الوصول لاتفاق مرض حول «سد النهضة».