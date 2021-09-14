أخبار عاجلة

وداعاً الصيف.. "المسند": غداً يحل الاعتدال الخريفي والليل يطول -
أخطر ما كشفه العلم عن أضرار الوجبات السريعة.. تعرَّف عليه -
تمديد تكليف "العتيبي" متحدثًا رسميًّا لصحة مكة المكرمة -
صاحب الـ61 عامًا.. "فضيحة أخلاقية" تُلاحق ابن ملكة بريطانيا -
"جائزة الأميرة صيتة" تستعد لإعلان أسماء الفائزين في "أم الجود" -
"السبر" يُرزق بـ"إبراهيم" -
التعليم تستعد لتطبيق الدراسة الدولية PIRLS لطلبة الخامس الابتدائي في نوفمبر -
"الإحصاء" تنفّذ المسوح الإحصائية عبر المقابلات الهاتفية -
قطار قتلى "كورونا" بأمريكا يصل محطة التعادل مع الإنفلونزا الإسبانية! -
"الإحصاء" تنفّذ المسوح الإحصائية عبر المقابلات الهاتفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أكرمها" تطلق حملة "بالشكر تدوم النعم" في شرورة

Print
تستهدف المدارس والمطاعم والمراكز التجارية

دشنت جمعية "أكرمها" حملة توعوية بمحافظة شرورة تحت شعار "بالشكر تدوم النعم" للتوعية عن خطورة إهدار النعم، التي تستهدف المدارس والمطاعم والمراكز التجارية وقصور الأفراح بالمحافظة في مركز التنمية الاجتماعية بشرورة، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية محمد النهدي.

وقال رئيس مجلس الإدارة رمضان حسين الكثيري قائلًا: أطلقت الجمعية هذة الحملة من منطلق قوله سبحانه وتعالى: "كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين"، التي نرجو أن يكون لها الأثر الفعال بالمجتمع؛ حيث إن الأنفس بطبيعتها تركن إلى شكر النعمة والمحافظة عليها؛ فبالشكر تدوم النعم، فأسال الله أن يجعلنا مباركين حيثما كنّا ويتقبّل منا صالح العمل، داعيًا الجميع لدعم الجمعية وبرامجها لتصل إلى كافة شرائح المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وداعاً الصيف.. "المسند": غداً يحل الاعتدال الخريفي والليل يطول

وداعاً الصيف.. "المسند": غداً يحل الاعتدال الخريفي والليل يطول

أخطر ما كشفه العلم عن أضرار الوجبات السريعة.. تعرَّف عليه

أخطر ما كشفه العلم عن أضرار الوجبات السريعة.. تعرَّف عليه

تمديد تكليف "العتيبي" متحدثًا رسميًّا لصحة مكة المكرمة

تمديد تكليف "العتيبي" متحدثًا رسميًّا لصحة مكة المكرمة

صاحب الـ61 عامًا.. "فضيحة أخلاقية" تُلاحق ابن ملكة بريطانيا

صاحب الـ61 عامًا.. "فضيحة أخلاقية" تُلاحق ابن ملكة بريطانيا