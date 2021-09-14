"أكرمها" تطلق حملة "بالشكر تدوم النعم" في شرورة

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تستهدف المدارس والمطاعم والمراكز التجارية

دشنت جمعية "أكرمها" حملة توعوية بمحافظة شرورة تحت شعار "بالشكر تدوم النعم" للتوعية عن خطورة إهدار النعم، التي تستهدف المدارس والمطاعم والمراكز التجارية وقصور الأفراح بالمحافظة في مركز التنمية الاجتماعية بشرورة، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية محمد النهدي.

وقال رئيس مجلس الإدارة رمضان حسين الكثيري قائلًا: أطلقت الجمعية هذة الحملة من منطلق قوله سبحانه وتعالى: "كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين"، التي نرجو أن يكون لها الأثر الفعال بالمجتمع؛ حيث إن الأنفس بطبيعتها تركن إلى شكر النعمة والمحافظة عليها؛ فبالشكر تدوم النعم، فأسال الله أن يجعلنا مباركين حيثما كنّا ويتقبّل منا صالح العمل، داعيًا الجميع لدعم الجمعية وبرامجها لتصل إلى كافة شرائح المجتمع.