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أمريكيون يطالبون بمحاكمة الرئيس الإيراني على دوره في مذبحة 1988

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أمريكيون يطالبون بمحاكمة الرئيس الإيراني على دوره في مذبحة 1988 أمريكيون يطالبون بمحاكمة الرئيس الإيراني على دوره في مذبحة 1988
وجهوا رسالة إلى "بايدن" لإجراء تحقيق دولي في جرائم "رئيسي"

أمريكيون يطالبون بمحاكمة الرئيس الإيراني على دوره في مذبحة 1988

‬دعا 407 أمريكيين من أصل إيراني، اليوم (الثلاثاء)، الرئيس الأميركي جو بايدن لاتخاذ إجراءات قوية وفورية من أجل إدانة ومحاكمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على خلفية تورطه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية عام 1988م.

وقال الأمريكيون في رسالة مفتوحة عشية انطلاق الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نتوقع أن تأخذ إدارتكم زمام المبادرة في الأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي لمحاسبة رئيسي على الجرائم ضد الإنسانية، وهذه خطوة مهمة للولايات المتحدة لجعل حقوق الإنسان والديمقراطية عنصراً محورياً في سياستها تجاه إيران".

ودعا الموقعون على الرسالة وبينهم علماء وأساتذة وأطباء وفنيون، "بايدن" إلى أن يبرز في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الآراء التي تطالب بأن يحاكم "رئيسي"، أمام المحاكم الدولية بتهم "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لدوره الرئيس كعضو في "لجنة الموت" في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين بإيران، وفقاً لـ"الشرق".

وأشاروا إلى أن السماح لـ"رئيسي" بإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سيمثل إهانة للإنسانية ولاسيما لعائلات ضحاياه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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