ناغويا غرامبوس الياباني وبيرسيبوليس.. إلى ربع نهائي أبطال آسيا

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تأهل فريق ناغويا غرامبوس الياباني، إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره مرتين ليحقق الفوز على ضيفه دايغو الكوري الجنوبي 4-2، يوم الثلاثاء، على ملعب تويوتا في ناغويا، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021، عن منطقة غرب القارة.

وسجل البولندي جايكوب سويرجوك ثلاثة أهداف لناغويا في الدقائق 12 و63 و65 وأضاف شينسوكي ناكاتي الهدف الرابع بالدقيقة 79، في حين سجل سيسينيا (4) وادغار سيلفا (28) هدفي دايغو.

أما في منطقة شرق القارة، فقد تأهل بيرسيبوليس الإيراني إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه الصعب على الاستقلال الطاجيكي 1-0، يوم الثلاثاء، على ملعب الجمهورية المركزي في دوشانبي.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 90 عندما خطف بيرسيبوليس هدف الفوز الثمين بواسطة مهدي ترابي.