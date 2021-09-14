4 ركلات جزاء .. شوط تاريخي بين إشبيلية وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا

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انتهى الشوط الأول بين فريق إشبيلية وريد بول سالزبورج بالتعادل 1-1، في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحصل سالزبورج على 3 ركلات جزاء سجل منها هدفه الوحيد بأقدام اللاعب لوكا سيوسيتش وأهدر اللاعبين ركلتين، فيما تحصل أصحاب الأرض على ركلة واحدة سددها الكرواتي إيفان راكيتيتش بنجاح.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشهد خلالها شوط واحد في البطولة القارية الشهيرة 4 ركلات ترجيح، ويامل المدرب لوبيتيجي في تجاوز الفريق الضيف خلال الشوط الثاني لتصدر جدول الترتيب ومواصلة النتائج الجيدة مع النادي الإسباني.

ويتواجد فريق إشبيلية رفقة ريد بول سالزبورج وليل وفولسبورج ضمن المجموعة السابعة في مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.