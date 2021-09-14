«مطروح للفنون الشعبية» تُحيي ليالي مهرجان «صيف بلدنا»

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استمرت فعاليات مهرجان «صيف بلدنا» بمطروح والتي تقيمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بفرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، وتتضمن مجموعة من العروض الفنية اليومية على مسرح النادي الاجتماعي بمطروح، حيث تضمنت فعاليات اليوم الثالث عشر عرضا فنيا لفرقة مطروح للفنون الشعبية، قدمت خلاله مجموعة متنوعة من التابلوهات الاستعراضية بمصاحبة أغانٍ بصوت سلومة عبدالله وموسى مطرف.

وأقام بيت ثقافة الضبعة محاضرة بعنوان «أعلام في تاريخ العرب» ألقاها أنور المنصوري، وتحدث خلالها عن أهم القادة العرب منذ الفتح الإسلامي حتى الآن، كما ذكر أهم العلماء العرب الذين قدموا إسهامات علمية مثبتة في التاريخ.

ونفذ بيت ثقافة سيوة محاضرة بعنوان «أطفال في بيت النبوة» ألقاها الشيخ محمد أبوالقاسم، وتحدث عن أحفاد النبي (ص)، وطريقته في التعامل معهم ومع الصغار، مما كان له أثر في حياتهم وشخصيتهم،.

فيما عقد بيت ثقافة سيدي عبدالرحمن ورشة فنية للتلوين للفنانة شيرين جورج، بجانب ندوة بعنوان «عظماء أثروا الثقافة المصرية» شارك فيها الدكتور محمود قنديل والأديب مختار عوض، وأدارها الشاعر محمد العلمي، وتحدثوا من خلالها عن الراحل ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق والشاعر صلاح عبدالصبور رائد الشعر الحديث.